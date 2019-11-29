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Yola düşen onlarca halı şaşkınlığa neden oldu

Bahçelievler’de trafikte seyir halinde olan bir kamyonun kasasında bulunan halılar caddeye döküldü. Dökülen halılar işçiler tarafından tek tek toplanırken, trafikte kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:52
Yola düşen onlarca halı şaşkınlığa neden oldu

Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen halı yüklü bir kamyonetin kasasının arka kapağı, seyir halindeyken bir anda açıldı. Kapağın açılması ile birlikte kamyonet üzerinde bulunan onlarca halı caddeye düştü. Durumun kısa sürede farkına varan sürücü ve arkadaşları yere dökülen halıları tek tek topladı.

TRAFİK DURDU

Öte yandan, halılar toplanana kadar cadde üzerinde araç trafiği durdu. Cadde halıların toplanmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Trafiğin yoğun olarak aktığı cadde üzerinde onlarca halıyı gören vatandaşların ise kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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Yola düşen onlarca halı şaşkınlığa neden oldu
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