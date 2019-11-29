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Zirveye kuruluş vaktı

atv’nin yeni dizisi , çarşamba gününe damgasını vurdu. Dizi ikinci bölümüyle de Tüm Kişiler’de en çok izlenen yapım oldu

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Zirveye kuruluş vaktı
atv dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle zirveye oturdu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın ikinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Dizi, tüm kategorilerde birinci oldu. Kuruluş Osman, yayınlandığı ikinci bölümüyle Tüm Kişiler'de yüzde 14.93 izlenme oranı ve yüzde 31.27 izlenme payı ile 100 program arasında birinci oldu. Türkiye'de ve dünyada "Kuruluş Osman' konuşuldu

TREND TOPİC OLDU
Kuruluş Osman'ın 2. Bölüm etiketi #KuruluşVakti, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde birinci sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise altıncı sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. İzleyiciler tarafından sosyal medyada övgüye boğuldu.
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Zirveye kuruluş vaktı
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