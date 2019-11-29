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uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılmalı?

Hava sıcaklıkları şu sıralar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kış ayının şiddetini hissedeceğimiz ilerleyen günlerde milyonlarca araç sahibi vatandaş kış lastiklerinin ne zaman takılacağını merak ediyor. ‘ ne zaman başlayacak ve ’ soruları vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı kayganlaşan ve buz tutan yollarda daha güvenli bir araç kullanımı için tercih edilen kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:39
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılmalı?

Her yıl kış aylarına giriş yapmamız ile birlikte 'kış lastiği ne zaman takılır' sorusunun yanıtını vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan ve buz tutan yollarda güvenli bir sürüş için tercih edilen kış lastikleri her yıl uygulamaya konularak denetleniyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Tüm araçlar kış lastiği kullanmak zorunda mı? Sabah.com.tr olarak merak edilen tüm bu soruların yanıtlarını haberimizin içerisinde sizler için hazırladık…

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN?

1 Nisan 2017 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre eşya ve yolcu taşımak amacıyla ülkemiz karayollarında seyreden ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan motorlu araçlar ile yabancı plakalı araçların kış lastiği kullanma zorunluluğuna ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ DENETİMİNDE HANGİ USUL VE ESASLAR DİKKATE ALINIYOR?

Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) severe_snowflake işareti aranır.

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