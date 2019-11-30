1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS/HIV nedir? Tedavisi nasıldır?

Dünya AIDS Günü 1 Aralık tarihi olarak kabul görüyor. En yaygın olduğu bölge Afrika kıtası olarak bilinse de hemen hemen her yerde olabilecek bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. 1995 yılından itibaren Amerika'da resmi olarak tanınan HIV nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan hayatını kaybetti. HIV kaynaklı bulaşıcı hastalık AIDS Dünya'da 1 Aralık günü olarak belirlendi. Geçen senenin teması; Bilmek ve Korkmamak olarak belirlenirken AIDS HIV nedir? Tedavisi nasıl yapılıyor?

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ!

Bulaşıcı bir hastalık olan AIDS Dünya'da 1 Aralık günü olarak kabul ediliyor. HIV kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olan AIDS hakkında her şeyi haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar...