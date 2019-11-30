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1 Aralık ! AIDS/ nedir? Tedavisi nasıldır?

1 Aralık olarak kabul ediliyor. 1988 yılından berş her sene konusundan farkındalık yaratmak hedefleniyor. 1995 yılından itibaren Amerika'da resmi olarak tanınan HIV nedeniyle dünya genelinde bugüne kadar milyonlarca insan hayatını kaybetti. Türkçesi "Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu" olarak bilinen AIDS, kişilerin bağışıklık sistemini yok eden HIV kaynaklı bulaşıcı bir hastalıktır. Günümüze kadar birçok gelişme kaydedilmiş olsa da kesin bir tedavisi henüz yoktur. Bilinen ilk vaka 1981 yılında California eyaletinde görülmüştür. Peki; AIDS HIV nedir? İşte 1 Aralık Dünya AIDS günü!

Giriş Tarihi: 30.11.2019 23:22
1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS/HIV nedir? Tedavisi nasıldır?

1 Aralık tarihi olarak kabul görüyor. En yaygın olduğu bölge Afrika kıtası olarak bilinse de hemen hemen her yerde olabilecek bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. 1995 yılından itibaren Amerika'da resmi olarak tanınan nedeniyle dünya genelinde milyonlarca insan hayatını kaybetti. HIV kaynaklı bulaşıcı hastalık AIDS Dünya'da 1 Aralık günü olarak belirlendi. Geçen senenin teması; Bilmek ve Korkmamak olarak belirlenirken AIDS HIV nedir? Tedavisi nasıl yapılıyor?

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ!

Bulaşıcı bir hastalık olan AIDS Dünya'da 1 Aralık günü olarak kabul ediliyor. HIV kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olan AIDS hakkında her şeyi haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar...

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1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS/HIV nedir? Tedavisi nasıldır?
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