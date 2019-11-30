15 yaşındaki futbolcu antrenmanda öldü

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Bursa'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Nilüfer ilçesinde, lise öğrencisi amatör futbolcu Veysel Can Sevinç, önceki sabah antrenman için Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ne gitti. Burada antrenman için hazırlıklarını yapan Sevinç, ısınma turu attığı esnada rahatsızlanarak yere yığıldı. Sevinç, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Veysel Can Sevinç'in, ilk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Acı haber Bursa'daki futbol camiasını yasa boğdu. Talihsiz genç, dün Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak mahallesinde toprağa verildi. Dorak Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sevinç'in okul ve takım arkadaşları ile yakınları ve sevenleri katıldı. Acılı ailenin güçlükle ayakta durduğu cenazeye katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Baba İrfan Sevinç de oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.