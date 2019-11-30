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36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'da yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, 'da yakalandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 20:29
36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı

Hakkında çeşitli suçlardan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan kişi, Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan O.A'nın ailesini ziyarete geleceğini belirledi. Bunun üzerine özel ekip kuran jandarma, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evin önünde tedbir aldı. Ekipler, evden çıkan O.A'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Bursa'da yakalandı
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