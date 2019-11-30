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'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

'da düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 19:03
Antalya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin, Yükseliş Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerine düzenlediği operasyonda 3 kilogram esrar ele geçirildi, İ.A, R.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Antalya'da 3 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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