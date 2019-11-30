Beyoğlu’ndaki silahlı yaralama olayından son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyeti göz açtırmadan yakaladı!

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz Perşembe günü saat 15:00 sıralarında bir internet kafede silahlı kavga meydana gelmiş, aynı aileye mensup Orhan O, Mehmet Nezir O, Ensari O. ve Taner O. isimli şahıslar yaralanmıştı.

Meydana gelen "Kasten Yaralama" olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince titiz bir çalışma başlatıldı.

Yapılan detaylı araştırmalar ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın kavga olarak başladığı ve karşılıklı yumruklaşmanın devamında Yusuf A. isimli şahsın tabanca ile 4 şahsa ateş ettiği belirlendi.

İstanbul Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden görüntülerde silah kullandığı görünen Yusuf A. isimli şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün yakalandı.

Çalışmaların devamında olay esnasında bıçaklı olduğu görülen Mücahit A. isimli şahıs ise dün gece ikametine girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şüphelilerden Yusuf A. isimli şahsın 2 kez "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak", 1 kez "Evden Hırsızlık", 1 kez "Kasten Yaralama" ve 1 kez "Mala Zarar Verme" konularından olmak üzere 5 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Mücahit A. isimli şahsın ise 1 "Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti" ve 2"Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" konularından olmak üzere 3 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Konu ile ilgili tahkikat devam ettiği öğrenildi.