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davasında ağır müebbet istendi

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Giriş Tarihi: 30.11.2019
Ceren Damar davasında ağır müebbet istendi
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Hikmet'in, Şenel'e iki el tabancayla ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.
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Ceren Damar davasında ağır müebbet istendi
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