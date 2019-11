Çin’de Osmanlı rüzgârı

Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemi yansıtan Mehlika Sultan kostümü, Çin'de düzenlenen ve 70 ülkenin yarıştığı "31. Miss Model Of The World" yarışmasında ilk sırayı elde etti. Yarışmada Türkiye'yi 21 yaşındaki İlayda Kırçıl ile organizatör ve moda direktörü Barbaros Yüksel temsil etti. Kostüm Sabiha Alakuşu tarafından 1.5 ayda tasarlandı. Sabiha Moda ve Tasarım Evi'nde üretilen kostüm, Osmanlı İmparatorluğu döneminin moda sembolü olarak kabul ediliyor. Sultanların hikâyelerini Osmanlı'nın kadim tarihine ışık tutarak gün yüzüne çıkartığı her kostümün birer hikayesi ve kimliği mevcut. Mehlika Sultan kostümü gibi tarihi kostümler, kendi dönemlerinin tarihteki saklı sayfalarını günümüz insanına sunuyor.

