Çinli Lisha Yu 2 ay sonra ölü bulundu

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İstanbul'da, geçtiğimiz ekim ayında ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, Bilecik'te ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgilere göre. İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim'de yaptığı kaza sonrası ortadan kayboldu. Polise başvuran Lisla Yu'nun erkek arkadaşı, kız arkadaşının kendisini arayarak bir kazaya karıştığını, karşı tarafın da kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi. Lisha Yu'nun ailesi de İstanbul'a gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etti. Yapılan incelemede Lisha Yu'nun otomobiline kasten çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi.Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri sonrası Lisha Yu'nun cesedinin Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü Yuvaköy mevkiinde Uygur Türkü Muhammet isimli şahsa ait 30 dönümlük bir çiftlik evinde toprağa gömülü olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul'da kurulan özel ekip, etrafı tel örgülerle çevrili çiftlik evinin bahçesinde yaptığı kazıda yaklaşık 60 santimetre derinlikte Yu'nun cansız bedenine ulaştı. Jandarma ve polis çiftlik evi etrafında önlem alırken, ev sahibinin halen arandığı öğrenildi.