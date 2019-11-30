Dünya Şoförler Günü mesajları! 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözleri nelerdir?

Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri günün en çok aranan başlıkları arasında yer aldı. 30 Kasım'a denk gelen bu anlam dolu günde şoför yakınlarına mesaj atmak isteyenler kutlama sözleri ve mesajlarını araştırıyor. Bu bağlamda '' 30 Kasım Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözleri'' araştırılmaya başlandı. Şoför, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, uzun veya kısa mesafeli yolculuklarda, motorlu yolcu taşıma araçlarını trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde kullanma ve yolcuların gidecekleri yerlere en iyi şartlarda ulaştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Haberimizde, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlama mesajları ve sözlerine bakabilirsiniz.

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Kasım Dünya Şöforler Günü kutlu olsun.

Tüm şöforlerin 30 Kasım Dünya Şöforler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

30 Kasım Dünya Şöforler Günüymüş. Tüm şöforlerin günü kutlu olsun.

Bugün 30 Kasım Dünya Şöforler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şöforlerin özel gününü kutlarım.

30 Kasım Dünya Şöforler Gününüzü tebrik ederim.

Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şöforlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

EN KOMİK ŞÖFOR SÖZLERİ

Babam sağ olsun da, arabayı ben aldım.

Beş para etmez dedi…

Derdimi sordun dinlemeye mecbursun!

Hayat buysa, üstü kalsın.

İstedim vermediler; sen şoförsün dediler!

İsyanım yollara!

Tek rakibim, Türk hava yolları…

Sollama beni, sollarım seni! Hadi, hayırlı yolculuklar abi.

On tekersin çok şekersin.

Sol şeritler şahıyım, yolların padişahıyım.

Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara.

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ SÖZLERİ

4 teker üzerinde rızıklarının peşinde olan, ailesi, çocukları ve yuvası kullandığı araçlar olan, gecesi gündüzü her türlü tehlikeyi göze alarak yollarda geçen, kazandığı her kuruşu anasının ak sütü gibi helal olan, çilekeş, vefakar, cefakar tüm Tırcı, kamyoncu, otobüsçü, servisçi, minibüsçü ve taksici şoför esnafımızın, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü şahsım, yönetimim ve esnafım adına kutlar, kazasız, belasız, hayırlı işler bol kazançlar dilerim."

Şoförlük, insanları sevdiklerine güven içinde ulaştıran bir meslektir. Bu nedenle en az diğer onurlu meslekler kadar kutsaldır.

Bugün 30 Kasım Dünya Şöforler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şöforlerin özel gününü kutlarım.

30 Kasım Dünya Şöforler Günü kutlu olsun.

Tüm şöforlerin 30 Kasım Dünya Şöforler Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NEDİR?

Hizmet sektöründe önemli bir yer kaplayan şoförler günü önemli çevreler tarafından kutlanıyor. Şoför, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, uzun veya kısa mesafeli yolculuklarda, motorlu yolcu taşıma araçlarını trafik kurallarına uygun olarak, güvenli bir şekilde kullanma ve yolcuların gidecekleri yerlere en iyi şartlarda ulaştırma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Şoför, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, sağlık, güvenlik ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.