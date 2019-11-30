Ergene'yi "yerli köstebek" temizliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları ve Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinasını (köstebek) yerinde inceledi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Tekirdağ'da bulunan Bakan Varank, bölgede çalışmaları devam eden Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'na ilişkin toplantı düzenledi.

Varank, toplantının ardından Ergene Derin Deşarj Tünel ve Arıtma Projesi'nin gerçekleştiği alanı ziyaret ederek, Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinasını inceledi. E-Berk Tünel Teknolojileri AŞ'nin geliştirdiği yerli tünel açma makinasına ilişkin yetkililerden bilgi alan Varank, daha sonra beraberindekilerle birlikte "Lale" isimli tünel açma makinasının kullanıldığı tünele girdi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇEVRE PROJESİNDE KULLANILIYOR"

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın Türkiye'nin en büyük çevre projelerinden biri olduğunu söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının birlikte çalıştığını belirterek, arıtılmış atık suların derin deşarjı için proje kapsamındaki tünellerden birini ziyaret ettiklerini dile getirdi.