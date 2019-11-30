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Kargo aktarma merkezi üssü çıktı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince madde tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kargo aktarma merkezinde arama gerçekleştirildi. Narkotik köpeği Zeyna ile yapılan aramada 202 paket halinde toplam 42 Kilo 26 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 11:15
Kargo aktarma merkezi uyuşturucu üssü çıktı!

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

42 KİLO 26 GRAM EROİN!

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ekiplerince Tuşba İlçesi'nde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramada, 5 adet koli içerisinde bulunan 202 adet şarj edilebilir ışıldağın, bataryalarının iç kısmına zulalanmış vaziyette (Silikon ile Narkotik Madde Arama Köpeği'nin Koku Alması Engellenmeye Çalışılmış) 202 paket halinde toplam 42 Kilo 26 Gram Eroin Maddesi ele geçirildi.

3 TUTUKLAMA

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak T.G., İ.B. ve H.İ. isimli şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kargo aktarma merkezi uyuşturucu üssü çıktı!
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