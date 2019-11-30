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'den, cinayetiyle ilgili inceleme izni

Hakimler ve Savcılar Kurulu () Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 19:39
HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni

Yılmaz, Twitter hesabından, Arslan'ın öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Boşandığı eşinin başına satırla vuran caniden son dakika itirafı geldi! Sonrasını hatırlamıyorum...

"İHMALİ GÖRÜLEN KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA..."

Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı ve adil işlediği, güven verdiği, birlik ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir hukuk devleti ve ülke çocuklarımıza borcumuz."

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HSK'den, Ayşe Tuğba Arslan cinayetiyle ilgili inceleme izni
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