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Lisea’yı öldüren 4 şüpheli tutuklandı

’da 2 Ekim günü kayıplara karışan Çinli kadın Lisea Yu, öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Cesedi Söğüt’te bulunan Genç kadının öldürülme olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 22:52 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 22:53
Lisea’yı öldüren 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 2 Ekim'de otomobiliyle yaptığı kazanın ardından esrarengiz biçimde ortadan kayboldu.

UZUN ZAMAN HABER ALINAMADI
Lisha Yu'nun kendisi gibi Çin vatandaşı olan lokantacı erkek arkadaşı polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis kayıtlarına göre, Lisha Yu'nun otomobili ortadan kaybolmasından iki gün sonra otoyol gişesinden geçti. Ancak ne otomobilden ne de Lisha Yu'dan haber yoktu.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!
Başvurunun ardından başarılı çalışmaları ile göz dolduran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, öldürülen Çinli kadın Bilecik'te bir çiftlik evinde gömülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şüphelilerin olayla bağlantısı çözüldü.

CESET GÖMÜLMÜŞ
Evin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu'nun cesedine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardıdan soruşturmayı yürütüten Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden; Yunuscan T.,Abdulgaffar T.,Abdulvahap A., Hüseyin A. İsimli şahıslar Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken Muhsin Ö. ve Kasım Y. İsimli şüphelilet ise *adli kontrol tedbiri ile kararı ile serbest bırakıldı.

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Lisea’yı öldüren 4 şüpheli tutuklandı
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