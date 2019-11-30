Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

'den ve birçok il için son dakika ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Kasım ayı sonu itibari ile sıcaklıklarda düşüş gözlemlenirken, yurdun Batı kesimleri yağmura, Doğu bölümü ise kar yağışına teslim olmaya başlıyor. Hâl böyle olunca da, hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar da bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; aralarında 'un da bulunduğu birçok il için sağanak, Doğu bölgelerindeki iller için ise kar yağışı uyarısında bulundu. MGM ayrıca, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da dikkatli olunmasını istedi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 08:08
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Bir yanda sağanak, bir yanda kar! Genel Müdürlüğü'nden aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kasım ayı sonlarına gelinirken, sıcaklıklardaki düşüş de sürüyor. Özellikle, dün İstanbul'da etkisini gösteren şiddetli fırtına ve yağmur, vatandaşlara bir hâyli zor anlar yaşattı. Durum böyle olunca da, hafta sonu çeşitli plan yapan milyonlar, olası bir sürprizle karşılaşmamak için 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için sağanak yağmur; Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. MGM ayrıca, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 30 KASIM

Haberimizin detaylarından, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak, kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN