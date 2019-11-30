Minibüs soyguncusu bakın nerede yakalandı

İstanbul Polisi, bindiği kalabalık minibüslerde yankesicilik yapan 34 yaşındaki Servet E.'yi yakaladı. İddiaya göre Servet E. ve suç ortakları, kendilerinden sonra minibüse binen kadın yolcuları sıkıştırarak cep telefonları ile çantalarını çaldıktan sonra birlikte minibüslerden indi ve kaçtı.

Yankesiciler son olarak Bahçelievler'e bağlı Zafer Mahallesi'nde seyir halinde olan bir minibüste Nurgül K. isimli kadın mağdurun cep telefonunu çaldı. Soygun anları ve mağdur Nurgül K.'nın, şüphelileri kovalama anları kamera görüntülerine de yansıdı. İddialara göre; geçmişte aynı suçtan denetimli serbestlik ile serbest kalan ve tutuksuz yargılanan çete üyesi Servet E., Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Semineri'nde gözaltına alındı.

22 SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

Resmi belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik ve kimlik kartlarının kullanılması, tehdit, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından ötürü toplamda 22 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli Servet E.'nin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir başka bir minibüste Meryem G. isimli kadın yolcunun bin 600 lira nakit parasını, kolyesini ve kredi kartlarının olduğu cüzdanını çaldığı tespit edildi. Minibüslerdeki soygun olayları, araçların içerisindeki güvenlik kamera kayıtlarına böyle yansıdı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında mağdurları tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İki firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği de vurgulandı.