Ordu'daki seri katil olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Kurbanlarını görüntülemiş, onların hayvanlarını ise...

Ordu'da seri katil şüphesi ile yargılanan aynı zamanda yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken yapılan incelemede ortaya çeşitli deliller çıktı. Cep telefonundan kurbanlarının fotoğrafları çıkan adam aynı zamanda geceleri kamuflajlı şekilde evden ayrılmış. Bağlantısı olduğu ölümler ile ilgili de araştırma ve incelemeler devam ederken yaşanan son dakika gelişmesi herkesi panikletti.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar....