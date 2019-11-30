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'daki seri katil olayı hakkında gelişmesi yaşandı! Kurbanlarını görüntülemiş, onların hayvanlarını ise...

'da 12 kişinin ölümünde şüpheli durumda bulunan ve tutuklu yargılanan hakkında gelişmesi yaşandı. Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından tutuklanan adam Ordu'nun Akkuş ilçesinden 'a taşınarak, şarküteri dükkanı açmış ve çok sayıda sabıkası olduğu ortaya çıkmıştır. 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra işleyen Mehmet Ali Çayıroğlu olayı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ise tüyler ürpertti. Kurbanlarının ölmeden önceki görüntülerini kaydettiği gibi onları öldürdükten sonra da hayvanlarını çalıp keserek şarküteride satmış. İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 30.11.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 19:06
Ordu'daki seri katil olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Kurbanlarını görüntülemiş, onların hayvanlarını ise...

'da seri katil şüphesi ile yargılanan aynı zamanda yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından tutuklu bulunan hakkında gelişmesi yaşandı. Olay ile ilgili soruşturma devam ederken yapılan incelemede ortaya çeşitli deliller çıktı. Cep telefonundan kurbanlarının fotoğrafları çıkan adam aynı zamanda geceleri kamuflajlı şekilde evden ayrılmış. Bağlantısı olduğu ölümler ile ilgili de araştırma ve incelemeler devam ederken yaşanan son dakika gelişmesi herkesi panikletti.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar....

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Ordu'daki seri katil olayı hakkında son dakika gelişmesi yaşandı! Kurbanlarını görüntülemiş, onların hayvanlarını ise...
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