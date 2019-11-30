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Seri katilin cep telefonu incelendi! Korkunç detaylar ortaya çıktı

'da gasp iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 12 kişinin öldürülmesi ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. 45 yaşındaki seri katilin köy evinde kurduğu güvenlik kamerası sistemi, kamuflajlı kıyafetleri ortaya çıkmıştı. Çayıroğlu hakkında son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Seri katilin ep telefonunda yapılan kriminal incelemede korkunç detaylar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 16:06
Seri katilin cep telefonu incelendi! Korkunç detaylar ortaya çıktı

'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkanı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018 tarihinde Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'nun, kurbanlarının hayvanlarını kesip etlerini şarküteride sattığı, cep telefonu, kurusıkı tabanca, av tüfeği gibi bazı eşyalarını da köyündeki evine götürdüğü ileri sürüldü.

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Seri katilin cep telefonu incelendi! Korkunç detaylar ortaya çıktı
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