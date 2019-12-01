Adana’daki bomba Suriye’den patlatılmış

BUGÜN NELER OLDU

ADANA'DA, geçen 19 Kasım gecesi barlar sokağına koyulan bombanın, 664 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'den, telefonla patlatıldığı ortaya çıktı. Bluetooth hoparlörün içine koyularak kamufle edilen plastik patlayıcının infilak ettirildiği ve şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda bombayı koyan şüpheli Ali Abdullah el Halaf'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sorguya alınan Ali Abdullah El Halaf (31), "Eylemi Abülkadir Kod düzenledi. Yakalanırsam mülteci gibi davranacaktım. Abülkadir bombanın üzerinde bulunan telefonun numarasını arayarak bombayı patlattı. 8 kişi tutuklandı.