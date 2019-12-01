Af yasası ne zaman çıkacak? Genel af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi son durum nedir? İşte yanıtı…

Genel af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri mahkûm yakınları ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce birinci yargı paketi Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 39 maddeden oluşan yasa meclisten geçmişti. Şimdi gözler, ikinci yargı paketi için Adalet Bakanlığı'na çevrildi. AK Partili Milletvekilleri TBMM'ye ayrı ayrı sunulması planlanan ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalarına devam ediyorlar. Peki, genel af yasası ve ikinci yargı paketinde son durum nedir? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? GENEL AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM NEDİR?

İkinci yargı paketi, genel af yasası ve ceza indirimi ile ilgili tüm detayları haberimizin içerisinden bulabilir, konuyla ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz...