Af yasası ve ceza indirimi son durum nedir? İkinci yargı paketi ve genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Türkiye'de binlerce mahkûm ve yakınları af yasası, ikinci yargı paketi ve ceza indirimi ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Hatırlanacağı üzere birinci yargı paketi daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu noktada gözler ikinci yargı paketine çevrildi. Konuyla ilgili AK Partili Milletvekillerinin çalışmaları devam ederken, İkinci Yargı Paketi ve İnfaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Peki, af yasası ne zaman çıkacak? İşte af yasası, ikinci yargı paketi ve infaz düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri…

AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ SON DURUM! İKİNCİ YARGI PAKETİ…

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER OLACAK?

İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi artırılacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5'te 1'i oranında denetimli serbestlik. 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması öngörülüyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek.

Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

YAŞLI VE KADINLARA EVDE İNFAZ

75 yaş ve üstünde olanlara evde infazın öngörüldüğü düzenlemede, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun 1 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik, yeniden düzenleniyor ve kademeli olarak düşünülen denetimli serbestlikle ilgili üç alternatifli öneri tartışılıyor.