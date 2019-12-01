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Bariyerlere çarpan hurdaya döndü

karayolunun Kalkan-Kaş istikametinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 12:42
Bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü

Edinilen bilgiye göre, Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde 10.30'da meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan lüks otomobil hasar gördü. Kazada yabancı uyruklu sürücü yara almadan kurtuldu.

D-400 karayolu Kalkan-Kaş istikametinde seyreden 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, sürücüsü Ukraynalı Mark First'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seyir Tepe yakınlarında bariyerlere çarptı. Yolda seyir halindeki bir kamyona da çarparak durabilen araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Bariyerlere çarpan lüks otomobil hurdaya döndü
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