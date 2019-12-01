Çocukları otizmli aileye insanlık ayıbı

İstanbul Ataşehir'de Nedim ve Deniz Kahraman çiftinin, otizmli Altay Kahraman (11) ve yüzde 95 engelli Buket Kahraman adında ikiz çocukları bulunuyor. Altay'ın çıkarttığı seslerden rahatsız olduğunu belirten alt komşuları F.A. ve N.K.A. çifti, önce apartman yönetimine dilekçe ile başvurdu. F.A. ve N.K.A. Altay'ın otizmli olduğunu bildikleri halde yazdıkları dilekçede " Gece 04.00'a kadar evi tımarhaneye çevirdiler. Hem çığlıklar hem ulumalar hem koşturmaları o gece çığırından çıkmış gibiydiler. Aiii ve eüüü gibi ulumalar devam etmiş ve hem gün boyu hem de gece halen devam etmektedir" dedi. Bununla yetinmeyen F.A. ve N.K.A. polise gidip otizmli ve engelli çocukları olan ailenin apartmandan tahliye edilmesi için şikâyette bulundu. Nedim Kahraman: Alt kattaki komşularımız 4 yıldır güvenlik vasıtasıyla otizmli çocuğumuz Altay'ın ses çıkardığı gerekçesiyle şikâyette bulunuyorlar. Bu çarşamba da önce yönetime dilekçe vermişler, sonra polise giderek şikâyette bulunmuşlar. Apartmandan tahliye edilmemizi istiyorlar. Polise gidip ifade verdik. Biz de onlardan şikâyetçi olduk. Otistik olduğunu bile bile bunu yapıyorlar. Biz bunu onlara söyledik ama anlamıyorlar. Altay evde yok dediğimizde öteki koşturuyordur diyorlar. Bizim diğer çocuğumuz sandalyeye bağlı, yüzde 95 engelli. Nasıl koştursun? Bizim bilerek yaptığımızı, çocukları engellemediğimizi düşünüyorlar. İki çocuğumuz da aynı zamanda epilepsi hastası. Kızmak, baskı yapmak mümkün değil. 5 senedir söylüyoruz. Herkes söylüyor ama anlamıyorlar. Artık bizden olmayan gürültüyü bile bizden biliyorlar. Altay'la birlikte tatile gitmiştik. Çocuğunuz ses çıkarıyor diye yine şikâyet etmişler. Bir gün şikâyetleri üzerine evde bulunan öğretmenleriyle birlikte kapılarına gittik. Çocuklarımızın sesinden rahatsız olmuşlar. Çocuklarımızın otistik olduğunu ağlamalarının normal olduğunu söyledik. Onlar da bize "Ne ağlaması beyefendi çocuğunuz uluyor. Korku filmine çevirdiler apartmanı" dediler. Bunu şikâyet dilekçesinde de yazmışlar" dedi. Nedim Kahraman, diğer komşularının kendilerine destek olduğunun altını çizdi.

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