Dehşete düşüren ayrıntı

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Fatih'te bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedi, kaybolduktan 57 gün sonra Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray köyündeki bir çiftlik evinin bahçesinde gömülü bulundu. Yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Lisha Yu'nun Uygur Türkü erkek arkadaşı Süleyman A., 19 Ekim günü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kız arkadaşının 2 Ekim akşamı saat 23.30 sıralarında kendisini arayarak kaza yaptığını, diğer araçtaki kişilerin kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini anlattı. Süleyman A., görüşmenin ardından kız arkadaşı Lisha Yu'ya bir daha ulaşamadığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini, Yu'nun otomobiline kasten çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Ekipler önceki gün Uygur Türkü 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yu'nun cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede ise cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Bu arada Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, "Bu çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin. Daha önce yoldan araçlar geçebiliyordu. Ekim ayından sonra bu yol traktörle sürülmüş. Ceset gömüldükten sonra sürülmüş olabilir" dedi.