Doğu beyazlara büründü

BUGÜN NELER OLDU

KARS'TA gece boyunca yağan yağmur sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Karla mücadele ekipleri, şehir merkezi ve çevre yollarda küreme çalışması yaptı. Sarıkamış Düzmeşe mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kars Çayı'nın bazı bölümleri buz tuttu. Kar yağan Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan Köprüsü'nde güzel görüntüler oluştu. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede sürücüler ile yayalar, cadde ve sokaklarda biriken karlar yüzünden zor anlar yaşadı. AA