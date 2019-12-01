Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Fas uyruklu alkollü genç kadın Taksim’i birbirine kattı

uyruklu ’i birbirine kattı

'de uyruklu, , ortalığı birbirine kattı. Kadının pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığı iddia edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 15:27
Fas uyruklu alkollü genç kadın Taksim’i birbirine kattı

Fas uyruklu, alkollü genç kadın, Taksim meydanında ortalığı birbirine kattı. Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını iddia eden kadın, içki şişesini kırarak çevreye saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının elindeki alkol şişesini kırarak polislerin üzerine yürüdüğü görüldü. Polise zor anlar yaşatan ve etraftakilere saldırmaya çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı.

Alkollü kadın Taksim’i birbirine kattı

Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi ancak polis ekipleri izin vermedi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç cinayet! Uyuduğu sırada eşi tarafından boğazı kesildi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fas uyruklu alkollü genç kadın Taksim’i birbirine kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN