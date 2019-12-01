Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

'te bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019 23:09
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde bir evden televizyon çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Binaya ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada binanın güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, şüphelinin giriş katındaki bir dairenin kapısını kontrol edip üst kata çıktığı görülüyor. Görüntüye, zanlının televizyonla aşağı inmesi ve koşarak uzaklaşması yansıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN