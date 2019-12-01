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Göl gezisi faciayla bitti

Giriş Tarihi: 1.12.2019
Göl gezisi faciayla bitti
Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu 3 gençten biri kurtarıldı, kaybolan iki 2 gençten birinin de cesedi bulundu. M.E. (16), A.D. (17) ve H.Y. (18), Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde kayığa bindi. Kayığın gölün Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu 3 genç suya düştü. M.E.'nin yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkartarak kayığa aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri de kayıp iki genci arama çalışması başlattı. A.D'nin cesedi dalgıçlar tarafından bulunurken H.Y'yi arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. AA
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Göl gezisi faciayla bitti
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