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Hayvan dostu Filiz mobbing kurbanı

Gece 02.00’de seferi biten otobüs şoförü Filiz’e sabah 05.00’te sefer yazan ’li belediye, hayvan dostu kadını istifaya zorladı

FURKAN YAZICI Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Hayvan dostu Filiz mobbing kurbanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi otobüslerde şoför olarak çalışan ve hayvanseverliği ile adından söz ettiren Filiz Karatepe, CHP'li belediyenin uyguladığı mobbinge dayanamayarak şoförlüğü bıraktı. 1.5 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Karatepe, baktığı engelli kedi ve köpeği evde bırakmamak için otobüste yanına almasıyla gündeme gelmişti. Kartepe, yöneticilerin şoförleri yıldırmak için çalışma saatleri ve maaş kesintileri gibi yollara başvurduklarını söyleyerek, "Mobingin en yoğun yaşandığı Ulaşım A.Ş'deki yıldırma politikası nedeniyle şimdiye kadar 30 şoförün istifa etmek zorunda bırakıldığı öğrenildi.
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Hayvan dostu Filiz mobbing kurbanı
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