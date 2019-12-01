İhbara giden polis ekibine EYP’li tuzak

BUGÜN NELER OLDU

Mardın'de bir ihbara giden polis ekiplerini taşıyan zıhlı araç İpekyolu'nda seyir halindeyken, teröristler tarafından yol kenarına döşenen el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan kumanda ile patlatıldı. Patlamada 2 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memurları kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi edilip taburcu edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Öte yandan terör örgütü PKK/ YPG'nin Tel Abyad'daki saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı PKK/ YPG'nin Tel Abyad'ın güney doğusundaki Ayn El Arus köyüne bombalı saldırı girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yol kontrol noktasıyla önlendi. Teröristlerce köyün dışında yapılan bombalı araç saldırısında 6 masum sivil yaralandı" denildi.