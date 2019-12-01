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Kafe saldırganları silahla yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Kafe saldırganları silahla yakalandı
BEYOĞLU'NDA bir internet kafeye silahlı saldırı düzenleyen ve dört kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı. Polis, geçtiğimiz perşembe günü Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırı üzerine harekete geçti. Akraba olan Orhan O., Mehmet Nezir O., Ensari O. ve Taner O. adlı dört kişinin yaralandığı olayın kavga olarak başladığı ve daha sonra Yusuf A. adlı saldırganın tabancayla 4 kişiye ateş ettiği belirlendi. Saldırgan Yusuf A. ve olay esnasında bıçaklı olduğu tespit edilen Mücahit A. yakalanarak gözaltına alındı.
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Kafe saldırganları silahla yakalandı
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