Korkunç cinayet! Uyuduğu sırada eşi tarafından boğazı kesildi...

Olay, dün gece ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi, Ekincik mevkisinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı ileri sürülen 3 çocuk annesi Hatice K., yatak odasında uyuyan 15 yıllık eşi İsmet K.'nin satırla boğazını kesti. Gürültüleri duyan komşularının olayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmet K.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatice K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İsmet K.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.