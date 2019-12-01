Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Kasım ayında oldukça sıcak havalar etkili olurken, Aralık ayına girmemiz ile birlikte sıcaklık dereceleri düştü ve kış aylarını kendini daha çok hissettirmeye başladı. Bu noktada pek çok vatandaş sabah saatlerinde evden çıkmadan önce 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırmaya başladılar. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları etkili olurken, batı kesimlerde ise sağanak yağışlar yer yer kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin yayınladığı 5 günlük hava durumunda Çarşamba gününe dikkat çekti. MGM, Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere tüm yurt geneli için uyarılarda bulunurken, yoğun kar yağışlarının etkisini hissettireceğini belirtti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı…

METEOROLOJİ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ! YOĞUN KAR YAĞIŞI…

Öte yandan MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışının önümüzdeki günlerde batı illerinde de etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...