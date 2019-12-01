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’den ve uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Genel Müdürlüğü haftanın ilk günü itibariyle önümüzdeki 5 güne ilişkin raporlarını yayınladı. Aralık ayına giriş yapmamız ile birlikte soğuk havalar başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Hal böyleyken Türkiye’de milyonlarca vatandaş sabah saatlerinde o güne ilişkin hava durumu raporlarını araştırıyor. Yurdun batı kesimleri yağmura, doğu kesimler ise kar yağışına teslim olmuş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin yaptığı hava durumu tahmininde özellikle Çarşamba gününe dikkat çekti. Başta İstanbul olmak üzere tüm yurt genelini uyaran MGM, kar yağışlarının çok etkili olacağını belirtti. İşte 2 Aralık Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri ve uyarıları…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 07:27
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin tahminlerini açıkladı. Kasım ayında oldukça sıcak havalar etkili olurken, Aralık ayına girmemiz ile birlikte sıcaklık dereceleri düştü ve kış aylarını kendini daha çok hissettirmeye başladı. Bu noktada pek çok vatandaş sabah saatlerinde evden çıkmadan önce 'bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırmaya başladılar. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışları etkili olurken, batı kesimlerde ise sağanak yağışlar yer yer kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin yayınladığı 5 günlük hava durumunda Çarşamba gününe dikkat çekti. MGM, Çarşamba günü başta İstanbul olmak üzere tüm yurt geneli için uyarılarda bulunurken, yoğun kar yağışlarının etkisini hissettireceğini belirtti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu ve uyarısı…

METEOROLOJİ ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ! YOĞUN KAR YAĞIŞI…

Öte yandan MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışının önümüzdeki günlerde batı illerinde de etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbullular dikkat…
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