Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yoğun kar yağışı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin hava durumu raporlarını son dakika olarak açıkladı. Yurdun batı kesimleri sağanak yağışa teslim olurken, doğu bölgelerinde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağışlar ve soğuk havalar etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca Pazar gününü dışarda geçirmek isteyen pek çok vatandaş sabah saatlerinden itibaren 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için sağanak yağmur; Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Öte yandan MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışının önümüzdeki günlerde batı illerinde de etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...