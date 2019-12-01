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’den ve uyarısı geldi! O illerde yoğun kar yağışı…

Genel Müdürlüğü’nden yurt geneline ilişkin sağanak ve uyarısı geldi. Aralık ayına girmemiz ile birlikte başta Marmara bölgesi olmak üzere yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da Pazar sabahı vatandaşlar yağışlı ve soğuk bir havaya uyandılar. Yurdun batı kesimleri yağmura, doğu kesimleri ise kar yağışına teslim oldu. Pazar gününü dışarda geçirmek isteyen pek çok vatandaş, ‘Bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji, gün içerisinde beklediği ve sıcaklık değerlerini açıklarken; aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için sağanak, Doğu bölgelerindeki iller için ise kar yağışı uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 1.12.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 11:07
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yoğun kar yağışı…

Genel Müdürlüğü yurt geneline ilişkin raporlarını olarak açıkladı. Yurdun batı kesimleri sağanak yağışa teslim olurken, doğu bölgelerinde ise etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da sağanak yağışlar ve soğuk havalar etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca Pazar gününü dışarda geçirmek isteyen pek çok vatandaş sabah saatlerinden itibaren 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Meteoroloji de bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken; Batı bölgelerinde aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için sağanak yağmur; Doğu illerini ise kar yağışı konusunda uyardı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Öte yandan MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda kar yağışının önümüzdeki günlerde batı illerinde de etkisini gösterecek. İşte 5 günlük hava durumu raporu...

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! O illerde yoğun kar yağışı…
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