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29 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! (MPİ) Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...

Şans oyunu severler tarafından merak edilen her ayın 9, 19, 29’uncu günlerinde çekilen sonuçları açıklandı. Son çekilişinde 3 milyon TL’lik büyük ödülü kazandıran çekilişte büyük ikramiyeyi kazandıran bayilerin ve ’de bulunduğu belirtilmişti. Öte yandan çekiliş sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Piyango çekiliş sonuçlarını, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam listeyi sorguluyor. En güncel şan soyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte 29 Kasım MPİ sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste…

Giriş Tarihi: 1.12.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 18:24
Milli Piyango 29 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! (MPİ) Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...

Milli Piyango İdaresi tarafında her ayın 9, 19 ve 29. Günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte 3 milyon liralık büyük ödülü İstanbul ve İzmir'de bulunan bayilerden dağıtan idare bugün çekilen sonuçları da duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ile sıralı tam liste ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 29 Kasım MPİ sonuçları ile sıralı tam liste…

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 29 KASIM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI, HIZLI BİLET SORGULAMA VE SIRALI TAM LİSTE!

29 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları ile sıralı tam liseyi haberimizden bulabilir ve biletinizi kontrol edebilirsiniz...

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Milli Piyango 29 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! (MPİ) Milli Piyango sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste...
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