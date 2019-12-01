Mücellit İslam Seçen vefat etti

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CİLT sanatçısı mücellit İslam Seçen (83) uzun süredir mustarip olduğu kanser hastalığı sonucu dün İstanbul'daki evinde vefat etti. Klasik Türk cilt sanatı üstadı olarak anılan Seçen, yurt içinde ve yurt dışında binlerce yazma eseri restore ederek kültür mirasımıza önemli ölçüde katkıda bulunmuştu. Seçen'in cenazesi bugün Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 1936 yılında Kosova'nın Priştine kentinde doğan İslam Seçen, 1957'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçiş yaptı. 1961 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'nde Cilt ve Patoloji Servisi'ni kuran sanatkâr, adı geçen kütüphaneye 27 yıl hizmet etti.