Muhammed’in polislik hayali gerçek oldu

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Surıye'de bir saldırı sonucu çıkan yangında vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözü hasar gören ve aynı saldırıda babasını kaybeden Muhammed Ali (10) 4 yıldır Mersin'de yaşıyor. Minik sığınmacının polis olma hayalini yaşadığı amcasının evini ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gerçeğe dönüştürdü. Muhammed Ali'nin büyüyünce polis olmak istediğini trajik yaşam öyküsünü konu edildiği haberlerden öğrenen Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, küçük çocuğa sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şube Müdürü Selma Petek, polis kıyafeti giydirdiği Muhammed Ali'ye oyuncak polis arabası ve bebek polis hediye etti. Polisleri karşısında görünce büyük bir heyecan ve sevinç yaşayan Muhammed Ali, onlara sarılıp öperek mutluluğunu paylaştı. Hayalini kurduğu polis kıyafetini giyip şapkasını taktıktan sonra bir de 'polis selamı' veren Muhammed Ali, şube personeliyle bir süre sohbet etti. Büyüyünce polis olmak isteğini burada tekrar yineleyen Muhammed Ali, "Çünkü polisler çok iyi. İnsanlara yardım ediyorlar, bende büyüyünce polis olarak insanlara yardım etmek istiyorum" diyerek kendisine verilen hediyelerden dolayı polislere teşekkür etti. Polis otosuyla bir süre gezdirilen Muhammed Ali ekibi, polis selamı ile uğurladı. Yaklaşık bir yıl önce polis tarafından amcayla çöpten atık toplarken bulunan küçük çocuğun tüm tedavisi devlet tarafından üstlenildi. İHA