Nadir görülen bakteri karı kocayı zehirledi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), rahatsızlanması üzerinehastaneye kaldırıldı. Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız (53) da rahatsızlandı. Yediği gıdadan zehirlendikleri şüphesiyle Zuhriye Yıldız Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı. Yıldız'ın basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Çift, yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine bu hastanenin yoğun bakım servisine yatırıldı. Yıldız çiftinin bilinçlerinin açık olduğu ancak sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Merkezin Başhekim Yardımcısı Özcan Pişkin, şöyle konuştu:Bu toksin oldukça nadir görülen yeryüzündeki en zehirli toksinlerden biri. Çok tehlikeli bir zehir. Bir gramı 1 milyon insanı öldürür.Botulinum toksini uygun koşullarda iyi pişirilmemiş konservelerden bulaşıyor. Folyoda fırında pişirilmiş patateste, ev yapımı salçada, süt ürünlerinde olabiliyor. En çok uygun ısıda ve uygun pişirilmemiş ev yapımı konservelerden bulaşıyor. Kapağı şişen veya paslı olan kutu ve kavanozdaki konserveler kesinlikle tüketilmemeli. Ayrıca renk değişimine uğramış kokusu değişmiş ürünlerin de tüketilmemesi ve bütün gıdaların uygun ısıda pişirildikten sonra tüketilmesini tavsiye ediyoruz. AA