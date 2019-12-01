Öldürmeden önce fotoğraflarını çekmiş

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Ordu'nun Akkuş ilçesinden Samsun'a taşınarak, şarküteri dükkânı açan ve çok sayıda suçtan sabıkası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu'nun, 12 kişiyi yangın çıkararak ya da zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla Akkuş Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. İlk cinayetini cezaevinden çıktıktan sonra, 10 Şubat 2018'de Samsun'da işlediği iddia edilen Çayıroğlu'na ait cep telefonunun kriminal incelemesi de tamamlandı. Cep telefonunda bazı kurbanlara ait fotoğraflar bulundu. Yapılan incelemede, şüphelinin öldürmeden kurbanlarının fotoğraflarını çektiği belirlendi. Öte yandan ezanlının evinde ele geçirilen 3 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 4 cep telefonunun öldürülenlerden çalındığı, savcılık soruşturmasında delillerle kesinleşti. Tüm delillere rağmen suçlamaları kabul etmeyen Çayıroğlu'nun, yaşlı ve yalnız yaşayan kurbanları seçtiği, bu kişiler ile önce hayvan pazarlığı yaptığı, daha sonra evlerine giderek, plastik kelepçe takıp gazla zehirlediği bir kısmının da evlerini ateşe verdiği öne sürülüyor. Şüphelinin, kurbanlarının hayvanları çalıp, keserek şarküteride sattığı iddia ediliyor. Zanlının ahırında yine kurbanlara ait 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bulunmuştu. Çayıroğlu'nun 10 Şubat -31 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ordu ve Samsun'da çoğunluğu yaşlı 12 kişinin kurban gittiği cinayetleri işlediği iddia ediliyor. DHA