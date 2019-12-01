Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Önce yer verdi sonra soydu

Önce yer verdi sonra soydu

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Önce yer verdi sonra soydu
SERVET E. ve suç ortakları, minibüslerde kadın yolcuları sıkıştırarak cep telefonları ile cüzdanlarını çalıyordu. Yankesiciler son olarak Bahçelievler'de seyir halinde olan bir minibüste Nurgül K.'nın cep telefonunu çaldı. Nurgül K.'nın, şikayeti üzerine, 22 suçtan kaydı bulunan çete üyesi Servet E., Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Semineri'nde yakalandı. Şüphelinin kadın yolculara önce oturmak için yer verdiği, ardından da kadın mağdurlar otururken çantalarından veya ceplerinden telefonlarını veya cüzdanlarını çaldığı ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce yer verdi sonra soydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN