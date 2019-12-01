Önce yer verdi sonra soydu

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SERVET E. ve suç ortakları, minibüslerde kadın yolcuları sıkıştırarak cep telefonları ile cüzdanlarını çalıyordu. Yankesiciler son olarak Bahçelievler'de seyir halinde olan bir minibüste Nurgül K.'nın cep telefonunu çaldı. Nurgül K.'nın, şikayeti üzerine, 22 suçtan kaydı bulunan çete üyesi Servet E., Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Semineri'nde yakalandı. Şüphelinin kadın yolculara önce oturmak için yer verdiği, ardından da kadın mağdurlar otururken çantalarından veya ceplerinden telefonlarını veya cüzdanlarını çaldığı ortaya çıktı.