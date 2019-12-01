Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nden sınır köylerinde okuyan çocuklara pizza sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Şırnak'ın Uludere İlçesinde, Irak sınırında bulunan Orta Köy Habur İlk Okulu'nda 120 çocuğa pizza yedirdi. Hayatlarında ilk defa pizza yiyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Şehit çocukların hayallerin gerçekleştirmek üzere 2008'de kurulan dernek son olarak Şehit Rojhat Kırmızıgül'ün oğlu Halil İbrahim'in Batman kostümü, Şehit Yunus Cin'in oğlu Doğan'ın bisiklet, Şehit Mehmet Sait Coşkun'un oğlu Muzaffer'in de laptop ve kaymakamlık makam odasını görme hayallerini gerçekleştirmek için, Cizre'ye gitti. Bu 3 hayali de gerçekleştiren dernek üyeleri, Orta Köy Habur İlk Okulu'nda öğrencilere, daha önce hiç yemedikleri 120 pizza ile oyuncak dağıttı. 4'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Berk, ilk defa pizza yediğini ve çok beğendiğini söylerken, Emine Berk'te "İlk kez pizza yedim. Çok mutlu oldum" dedi.Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın da katıldığı ziyarette, öğrencilerle birlikte pizza yiyen Tüm Şehit Çocukları Derneği Başkanı Meltem Kaya, "Çocuklar gülerse hepimiz güleriz" diye konuştu.