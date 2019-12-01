Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Esra Erol’da skandal! Melahat B.'nin oğluna yapılan DNA testi sonucu şoke etti!

: ’da skandal! Melahat B.'nin oğluna yapılan şoke etti!

programından haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde programa çıkıp eşi Ramazan B.'nin kötü koktuğunu, kendisi ve çocuklarına bakmadığını iddia eden Melahat B. İsimli kadının çocuklarına yapılan DNA testi ile aslında 6 senedir evli olduğu eşi Ramazan B.'den olmadığı ortaya çıkmış ve bu durum herkesi şaşkına çevirmişti. Olayın ardından Melahat B. Çocuklarının babası olduğunu iddia ettiği birkaç ismi program ekibiyle paylaşmış ve o kişiler için de çocuklara babalık testi yapılmasına karar verilmişti. İkinci çocuğunun da Mehmet Muhammet Güneş isimli şahıstan olduğunu ileri süren kadın Esra Erol programında adeta bir skandala imza attı. İşte Esra Erol'da son dakika gelişmesi ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.12.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 14:25
Son dakika: Esra Erol’da skandal! Melahat B.'nin oğluna yapılan DNA testi sonucu şoke etti!

programına geçtiğimiz hafta damga vuran olayda gelişmesi yaşandı. Eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek canlı yayına çıkan Melahat B.'nin 6 senedir evli olduğu eşi Ramazan B'i defalarca aldattığı ortaya çıktı. Esra Erol ekibinin şüphelenip iki çocuğa da DNA testi yapması sonucunda herkes şaşkına dönmüş ve Ramazan B.'nin iki çocuğun da gerçek babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu olayın şaşkınlığı daha geçmeden programda ikinci bir skandal yaşandı. Melahat B.'nin çocuklarının babası olarak verdiği isimlerden biri olan Mehmet Muhammet Güneş'e yapılan DNA testi de sonuçlandı. İşte Esra Erol canlı yayında yaşanan olayla ilgili son dakika gelişmesi…

ESRA EROL CANLI YAYINDA BİR ŞOK DAHA!

Konya'da yaşayan Ramazan-Melahat B. çifti 6 yıllık evliliklerinde 2 çocuk dünyaya getirdi. Programa başvuran kadın eşinin kendisiyle ve çocuklarla ilgilenmediğini, eve maddi hiçbir yardımda bulunmadığını ve kötü koktuğunu söyleyerek milyonların gözü önünde kocası Ramazan B.'ye sitem etmişti.

Olayla ilgili diğer tüm gelişmeler haberimizin devamında...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Esra Erol’da skandal! Melahat B.'nin oğluna yapılan DNA testi sonucu şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN