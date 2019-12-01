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cinayetine HSK’dan inceleme izni

ANKARA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.12.2019
Tuba Arslan cinayetine HSK’dan inceleme izni
HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi. Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti: "HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı, adil işlediği bir hukuk devleti ve ülke, çocuklarımıza borcumuzdur."
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Tuba Arslan cinayetine HSK’dan inceleme izni
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