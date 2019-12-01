Tuba Arslan cinayetine HSK’dan inceleme izni

BUGÜN NELER OLDU

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Ayşe Tuba Arslan'ın boşandığı eşi tarafından öldürülmesi olayının incelenmesi için gerekli iznin verildiğini bildirdi. Olayla ilgili tüm ayrıntıların, soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti: "HSK olarak söz konusu hususun incelenmesi için gerekli izin verilmiştir. İnceleme sonucunda ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gereğine tevessül olunacağı ve sonucun yine kamuoyu ile paylaşılacağı hususu saygı ile duyurulur. Yargının tarafsız, hızlı, adil işlediği bir hukuk devleti ve ülke, çocuklarımıza borcumuzdur."