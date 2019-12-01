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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık ürünlerde DEV FIRSAT

Her hafta vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan market zinciri müşterilerine hem ekonomik hem de kaliteli ürünler sunuyor. En fazla alışveriş yapılan mağazalardan biri olan 5 Aralık kataloğunda yine büyük indirim olacak. Peki kataloğunda bu hafta neler var? İşte 5 Aralık kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 1.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 1.12.2019 10:31
A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık A101 aktüel ürünlerde DEV FIRSAT

aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlandı. 5 Aralık liste yine vatandaşların yüzlerini güldürecek, hem her cebe hem de her zevke hitap edecek. Bu hafta da merakla beklenen teknolojik ve elektronik aletlerde indirimler olacak. Hı-LEVEL 43″ Full HD Android Smart LED TV, Honor 8C Cep Telefonu gibi ürünlerde büyük indirim fırsatlarının olduğu kataloğunda bu hafta neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ARALIK!

Yeni haftaya ilişkin tam liste halinde yayınlandı. Haberimizin içeriğinden 5 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 5 Aralık A101 aktüel ürünlerde DEV FIRSAT
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