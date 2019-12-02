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15 genci madde bağımlılığından kurtarıp meslek sahibi yaptı

'ta imamlık yapan 24 yaşındaki Emre Çetinar, 15'i 5'i sokakta yaşayan kimsesiz çocuğa yardım elini uzatarak hayatlarında yeni bir kapı açtı. Genç imam sayesinde madde bağımlısı çocuklar hem bağımlılıktan kurtuldu hem de meslek sahibi oldu. Kimsesiz çocukları da sokaktan kurtararak yurtlara yerleştirdi. Çetinar, "Camiye temizlenmeye gelen madde bağımlısı gençlerin kovulduklarını görünce onlara sahip çıktım. Onların da iyi bir işe, iyi arkadaşlara, iyi bir hayata ihtiyaçları vardı. Onların da iyiyi aradıklarını fark ettim. Herkesin başına kötü durumlar gelebilir bu hayatta. Bu gençlerin hayatında bir değişim olduysa ne mutlu bana" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam
Giriş Tarihi: 2.12.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 14:16

Gençlerin hikâyesini SABAH'a anlatan Çetinar'ın açıklamaları şöyle:

ONLARIN TEK İSTEĞİ DEĞER GÖRMEKTİ

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta madde bağımlılarının sayılarının fazla olduğu yere yakın bir camide görev yaptım. Bir süre sonra cami içerisindeki lavaboları madde bağımlısı gençlerin de kullandığını gördüm. Ancak bazı insanlar durumdan rahatsız oldukları için onları kovuyorlardı hatta 'polisi çağırın atsınlar bunları' diyenler bile vardı. Aslında temizlenmek ve kirden arınmak için geliyorlardı. Fark ettim ki o gençlerin tek isteği değer görmekti. Üstlerinde düzgün bir kıyafetleri bile yoktu. Aslında onlar da iyiyi arıyorlardı. Yalnız kaldıklarını ve dışlandıklarını hissettim. Onlarla ilgilenip hayatlarında pozitif bir değişim sağlamayı kafama koydum. Onların da iyi bir işe, iyi arkadaşlara, iyi bir hayata ihtiyaçları vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen 'Hayata Yeniden Başlıyorum' projesinden yararlandık. Bu süreçte gençlere yakın oldum, arkadaşlık yaptım ve sorunlarını dinledim. Psikolojik destek almalarını da sağladık. Camimize gelen vatandaşlarımız da gençlerdeki değişimi fark ettiler. 15 madde bağımlısı genç arkadaşımız bağımlılıklarından kurtuldu. Meslek sahibi oldular, kendi hayatlarını kazanmaya başladılar. Sokakta yaşayan 5 kimsesiz gencimizi de yurtlarda kalacak yer ayarlayıp sokaklardan kurtardık.

DİNİMİZ İYİLİĞİ EMREDER

Bu hayatta herkesin başına kötü durumlar gelebilir. Ben bir din görevlisi olarak bu gençlere yardım elini uzattım. İyi ki yaptım bunu. Bu gençlerin hayatında bir değişim olduysa ne mutlu bana.

Hepimiz zor durumda olanlara yardım elimizi uzatırsak dünyada kötülük kalmaz. Bir gün sokakta kimsesiz bir çocuk gördüğünüzde 'birlikte yemek yiyelim" deyin. Onunla sohbet edin, neden sokaklara düştüğünü anlamaya çalışın. Dinimiz insanlara iyiliği emreder. Yapacağımız iyiliklerle muhtaç durumdaki insanların hayatlarını değiştirebiliriz. En büyük mutluluk iyilik yapmaktır.

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15 genci madde bağımlılığından kurtarıp meslek sahibi yaptı
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