4 yaşında 40 kiloya ulaşan Yağız tedavi için yardım bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Samsun'da, 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan 4 yaşındaki Yağız Bekte, hastalığı nedeniyle hızla kilo alıyor. 4 yaşında 70 kiloya ulaşan çocuklarının ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile yardım bekliyor. Sevda (29) ve Sedat Bekte (35) çiftinin çocukları Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. Sedat Bekte, oğlunun yurt dışında tedavi edilmesi için ilgili sağlık kuruluna 3 defa başvuruda bulunduklarını ancak hiç bir sonuç alamadıklarını söyleyerek "Eğer gidebilirsek oğlumuz Amerika'da tedavi görecek. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Ben 75 kiloyum, oğlum 70. Onu kucağıma bile alamıyorum. Yağız'ın durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor" diye