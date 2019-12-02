Antakya'da, "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak bilinen Kurtuluş'ta restorasyon çalışmaları başlatıldı

Paleolitik Çağ'dan bu yana tarihi ve doğal birçok güzelliğe sahip Antakya ilçesinde, "dünyanın ilk aydınlatılan caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nin araç trafiğine kapatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Kurtuluş Caddesi'nde başlatılan sokak iyileştirme çalışmalarının ilk harcı Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından törenle atıldı.

Vali Doğan, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Caddesi'nin önemli bir turizm değeri olduğunu söyledi.

Alternatif güzergahlar belirlenerek caddenin yayalaştırılması gerektiğini ifade eden Doğan, "Kurtuş Caddesi ile ilgili 22 Temmuz itibarıyla yayalaştırılması ile ilgili tüm siyasi partilerle ittifak halinde almış olduğumuz bir karar var. Bu karar çerçevesinde caddemizin yayalaştırılıp, halkımızın hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Tarihi varlıklar ortada. Tarihi geçmişi bilinirken, böyle bir nimet varken, bunu yapmıyor olmak bence ayıptır." şeklinde konuştu.

Doğan, Hatay Büyükşehir Belediyesinin bu yönde bir çalışması olduğunu aktararak, en kısa süre içerisinde bunun tamamlanacağını düşündüğünü kaydetti.

"Alternatif bir yol açarak, bu yolun yayalaştırılması önemli. Bunu başarabilirsek Hatay için önemli bir değeri ortaya çıkartmış oluruz." ifadesini kullanan Doğan, Hatay'ın önemli değerlerini görünür hale getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Doğan, her iki tarafında tarihi Antakya evlerinin yer aldığı caddedeki yapıların, tarihi dokusu korunarak restore edileceğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ve Antakya Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların 5 ayda tamamlanmasının planlandığı belirtildi.