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mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sözlü mülakat sonuçları ile ilgili binlerce adayın araştırması sürüyor. Bekçi olma hayali ile sınava giren bireyler, yazılı kısmını geçtikten sonra sözlü mülakata katılmışlardı. Uzun bir süredir sonuçların açıklanmasını bekleyen vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla arama motoru üzerinden ‘Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak’ sorusunun yanıtını arıyorlar. EGM ve Polis Akademisi iş birliğinde süren mülakat değerlendirme sürecinde ise sona gelindi. Bu noktada, pek çok bekçi olmaya hayali kuran birey, ‘Bekçilik sözlü mülakat süreci son durum nedir?’ aratmasında bulunuyorlar. Sabah.com.tr olarak binlerce adayın merakla araştırdığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili detayları hazırladık…

Giriş Tarihi: 2.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 10:22
Bekçilik mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sözlü mülakat sonuçları ile ilgili on binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi devam ederken, son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Sözlü mülakat aşamasının tamamlanmasının ardından gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çevrilmişti. Değerlendirme sürecinin sonuna doğru gelinirken, pek çok vatandaş gün içerisinde 'Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak' aratmalarını yapıyorlar. Binlerce vatandaşın heyecan içinde beklediği sonuçların açıklanmasına artık kısa bir süre kaldı. Yazılı sınavı geçen binlerce birey, sözlü mülakata katılmış ve sonuçların açıklanması için geri sayıma başlamışlardı. Peki, 'Bekçilik sözlü mülakat süreci son durum nedir?' Sabah.com.tr olarak binlerce adayın merakla araştırdığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili detayları hazırladık…

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2019

Bekçilik mülakat sonuçları sorgulama ekranını haberimiz içerisinde bulabilir, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra görebilirsiniz…

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Bekçilik mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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